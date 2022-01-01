В нашем магазине в ассортименте представлена керамическая плитка, а также ступени, агломерат, ламинат, клей и затирка и многие другие виды продукции.
Керамическая плитка от интернет-магазина RealGres.ru
Наш интернет-магазин РеалГрес предлагает купить керамическую плитку от известных российских и европейских производителей. В каталоге представлены десятки тысяч позиций, поэтому каждый покупатель сможет подобрать оптимальный вариант для кухни или ванной.
Особенности керамической плитки
Керамическая плитка – традиционный материал для отделки стен и пола на кухне и в ванных комнатах, она также используется в прихожих и даже гостиных. В нашем магазине представлено два вида таких изделий:
- напольная;
- настенная.
Заказать у нас вы сможете и керамогранит.
Для изготовления данного изделия используется преимущественно белая глина с примесями минералов. Продажей керамики занимаются компании со всего мира. Ведущие производители – Италия, Испания, Россия и некоторые другие страны. Цена за м2 зависит от ценности материала изготовления и места производства продукции.
Керамическая плитка может иметь различные рисунки и оттенки, что позволяет создать неповторимый интерьер. Просмотрев фото, вы обязательно найдете то, что вам нужно. В ассортименте – самые разнообразные коллекции на любой вкус.
Преимущества плитки
К основным преимуществам керамики относятся:
- Экологичность благодаря использованию природного сырья.
- Эстетичность. Компания РеалГрес предлагает недорогую плитку разных размеров, текстур, форм и цветов.
- Пожаробезопасность.
- Простота в уходе – поверхность изделия легко отмывается от грязи водой и моющими средствами.
- Долговечность – при соблюдении технологии укладки отделка будет радовать вас не менее пяти-десяти лет.
- Износостойкость – изделия российского, итальянского, испанского производства – лучший материал для облицовки стен в ванной комнате и пола в помещениях с высокой проходимостью. Она также отлично подходит для оформления фартука на кухне.
Керамическая плитка придаст интерьеру законченный вид, так как сочетает в себе эстетику и функциональность.
Заказ продукции в РеалГрес
Наши цены порадуют покупателей с любым уровнем дохода, а товар – безупречными эксплуатационными характеристиками. В магазин плитки РеалГрес товар поступает от лучших поставщиков, поэтому мы гарантируем его высокое качество.
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