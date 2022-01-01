В нашем магазине в ассортименте представлена керамическая плитка, а также ступени, агломерат, ламинат, клей и затирка и многие другие виды продукции.

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Керамическая плитка от интернет-магазина RealGres.ru

Наш интернет-магазин РеалГрес предлагает купить керамическую плитку от известных российских и европейских производителей. В каталоге представлены десятки тысяч позиций, поэтому каждый покупатель сможет подобрать оптимальный вариант для кухни или ванной.

Особенности керамической плитки

Керамическая плитка – традиционный материал для отделки стен и пола на кухне и в ванных комнатах, она также используется в прихожих и даже гостиных. В нашем магазине представлено два вида таких изделий:

  • напольная;
  • настенная.

Заказать у нас вы сможете и керамогранит.

Для изготовления данного изделия используется преимущественно белая глина с примесями минералов. Продажей керамики занимаются компании со всего мира. Ведущие производители – Италия, Испания, Россия и некоторые другие страны. Цена за м2 зависит от ценности материала изготовления и места производства продукции.

Керамическая плитка может иметь различные рисунки и оттенки, что позволяет создать неповторимый интерьер. Просмотрев фото, вы обязательно найдете то, что вам нужно. В ассортименте – самые разнообразные коллекции на любой вкус.

Преимущества плитки

 К основным преимуществам керамики относятся:

  • Экологичность благодаря использованию природного сырья.
  • Эстетичность. Компания РеалГрес предлагает недорогую плитку разных размеров, текстур, форм и цветов.
  • Пожаробезопасность.
  • Простота в уходе – поверхность изделия легко отмывается от грязи водой и моющими средствами.
  • Долговечность – при соблюдении технологии укладки отделка будет радовать вас не менее пяти-десяти лет.
  • Износостойкость – изделия российского, итальянского, испанского производства – лучший материал для облицовки стен в ванной комнате и пола в помещениях с высокой проходимостью. Она также отлично подходит для оформления фартука на кухне.

Керамическая плитка придаст интерьеру законченный вид, так как сочетает в себе эстетику и функциональность.

Заказ продукции в РеалГрес

Наши цены порадуют покупателей с любым уровнем дохода, а товар – безупречными эксплуатационными характеристиками. В магазин плитки РеалГрес товар поступает от лучших поставщиков, поэтому мы гарантируем его высокое качество.

Мы работаем с 2008 года и зарекомендовали себя как надежный магазин. Для наших клиентов – лучшие условия сотрудничества, несколько вариантов оплаты товара на выбор, доставка товара по всей России.

Realgres.ru
Волгоградский просп., 32, корп.25, ТЦ "Метр Квадратный" пав.41 109316 Москва
+7 495 645-17-44 [email protected]